Catanzaro, Noto: “sarebbe giusto coinvolgere ai playoff anche Reggina, Monza e Vicenza”

8 Giugno 2020 11:01

“Credo sia arrivato il momento di una vera riforma”: il presidente del Catanzaro ha parlato del destino della Serie C e della sua visione sui playoff, che includerebbero la Reggina

Grande attesa per il Consiglio Federale di oggi. Il patron del Catanzaro, Floriano Noto, intervenuto in videochat sui canali social di gianlucadimarzio.com, ha parlato alla vigilia della riunione della FIGC che potrebbe decidere il destino della Serie C. Il presidente ha spiegato il suo pensiero: “il campionato non è ancora finito, bisogna coinvolgere anche le prime nei playoff. Giusto premiare in qualche modo le squadre che sono davanti, non abbiamo nulla contro Monza, Vicenza e Reggina, ma sarebbe corretto coinvolgerle negli spareggi”. Una battuta sull’Assemblea dei club di Lega Pro e sulla riforma: “bisogna fare una valutazione attenta sul valore dell’assemblea. E’ impossibile mettere tutti d’accordo, ma poi ci sono state delle decisioni differenti in Consiglio, come accaduto la scorsa volta. Qui occorre rivedere le cose, nella serie C ci sono 60 squadre con visioni diverse. Credo sia arrivato il momento di una vera riforma. Ci sono 15-20 città che hanno una certa visione rispetto ad altre, senza togliere nulla agli altri”.