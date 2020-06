Catanzaro, Auteri: “Serie C diversa dalla Serie A. Pronti a resettare tutto per ricominciare”

2 Giugno 2020 10:37

Catanzaro, il tecnico Auteri pronto al ritorno in campo: ai propri calciatori raccomanda di dimenticare il passato perché il futuro si deciderà in poche settimane

Il tecnico del Catanzaro, Gaetano Auteri, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha spiegato la situazione in casa giallorossa e come i suoi calciatori si stanno preparando al ritorno in campo: “nessun mio giocatore ha staccato la spina in questi mesi, i ragazzi hanno programmi di lavoro già da due settimane. Si sta sviluppando il lavoro preparatorio e nel giro di tre settimane potremmo ricominciare e saremo prontissimi. Si cambia totalmente registro, ora si resetta tutto senza ripartire dalle condizioni di prima, questo perché in Serie C spesso si azzera quanto fatto prima, mentre in serie A le grandi squadre hanno ritmi costanti da noi ci sono spazi per tutti, fermi restando dei valori definiti. Pronti a resettare tutto per ricominciare”.