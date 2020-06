Catanzaro: si è celebrato il 246° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza

23 Giugno 2020 11:34

Catanzaro: l’evento è stato preceduto da un momento di raccoglimento d’avanti alla “targa commemorativa” dedicata al sacrificio ed alla memoria del Brigadiere mare Pietro Laganà

Con una cerimonia militare a carattere interno, tenutasi presso la caserma “P. Laganà” di Catanzaro – sede del Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza – si è celebrato il 246° anniversario di fondazione del Corpo. L’evento è stato preceduto da un momento di raccoglimento d’avanti alla “targa commemorativa” dedicata al sacrificio ed alla memoria del Brigadiere mare Pietro Laganà, insignito alla Croce di Guerra al Valor Militare, posta all’ingresso della Caserma a lui intitolata. Nel corso della ricorrenza, alla quale hanno partecipato i Comandanti dei Reparti insistenti nella provincia di Catanzaro, una rappresentanza del personale alla sede, dei delegati dell’Organo di Rappresentanza Militare e della Sezione ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) di Catanzaro, il Comandante Regionale Calabria – Generale di Divisione Fabio Contini – ha rivolto un saluto all’indirizzo dei presenti e sentite parole di ringraziamento ai finanzieri della Calabria per il contributo fornito quotidianamente a tutela della legalità e della salvaguardia dell’economia sana del territorio, soprattutto in questo momento storico durante il quale la Guardia di Finanza è stata chiamata a concorrere alla tutela economico-sociale del Paese ed a contrastare condotte illegali e fraudolente correlate alla crisi provocata dal COVID-19. A tal proposito il Generale Contini, oltre ad evidenziare i risultati operativi complessivamente conseguiti – in Calabria – nel corso del 2019 nei vari settori strategici di competenza del Corpo, per quanto concerne l’annualità in corso, ha tracciato un sommario resoconto delle attività operative connesse alla grave

situazione sanitaria in atto. Al termine della cerimonia il Capo Assistenza Spirituale, Don Antonio Pappalardo, ha dato lettura alla “Preghiera del Finanziere”.