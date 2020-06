Caso Regeni: Crimi, ‘vendita fregate operazione economica, stop non aiuta ricerca verità’

9 Giugno 2020 20:57

Roma, 9 GIU. (Adnkronos) – “Non vendere le fregate all’Egitto non avrebbe portato nessun valore aggiunto nel percorso per raggiungere la verità sulla morte di Giulio Regeni”. Lo ha affermato Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle e viceministro dell’Interno, intervistato da Peter Gomez a ‘Sono le Venti’ (in onda dal lunedì al venerdì alle 19.53 sul Canale Nove).

‘Vorrei sottolineare -ha aggiunto- che non stiamo regalando le navi ma le stiamo vendendo. L’Egitto le ha chieste a vari Paesi e noi abbiamo la possibilità di fornirle, di fatto è una manovra di tipo economica. Sono invece convinto che grazie agli sforzi della diplomazia e al lavoro del presidente Conte forse qualche risultato lo otterremo”.