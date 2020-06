Caos Procure: Berlusconi, ‘riforma giustizia evidenza clamorosa’

5 Giugno 2020 08:40

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Che si debba intervenire sulla giustizia, mi sembra che ormai non lo dica solo Berlusconi; lo dicono la decenza e l’evidenza clamorosa dei fatti emersi in queste settimane”. Lo afferma il leader di Forza Italia in un’intervista a ‘La Stampa’.