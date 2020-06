Camera: in pensione commesso responsabile d’Aula, il saluto e il grazie dell’Assemblea

12 Giugno 2020 14:49

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Va in pensione il commesso responsabile dell’Aula della Camera. Si tratta del vice assistente superiore Marco De Angeli, salutato al termine della seduta di oggi, che, come accade il venerdì mattina, è dedicata allo svolgimento delle interpellanze urgenti. Un congedo avvenuto quindi con pochi presenti, ma che la vicepresidente Mara Carfagna, presidente di turno dell’Assemblea, non ha voluto far passare sotto silenzio.

“Vorrei dire una parola di commiato -ha sottolineato- per un nostro collaboratore che oggi lascia il servizio per avviarsi alla pensione dopo oltre quarant’anni, gran parte dei quali spesi in quest’Aula. Si tratta del vice assistente superiore Marco De Angeli, responsabile dell’Aula. Oggi l’Aula, come spesso accade di venerdì, è abbastanza vuota ma sono certa di interpretare anche il pensiero di coloro che non sono qui, anzi idealmente di tutti coloro che si sono succeduti su questi banchi nel corso delle varie legislature, esprimendo un sincero ringraziamento a De Angeli per la professionalità e l’impegno ma anche il garbo e la gentilezza con cui ha svolto il suo lavoro in tutti questi anni al servizio dell’istituzione parlamentare. In bocca al lupo e auguri per la sua nuova vita”.