Calciomercato Reggina, dopo Menez spuntano altri due nomi d’esperienza

26 Giugno 2020 10:12

Calciomercato Reggina – Dopo Menez, che arriverà oggi e verrà presentato domani, spuntano fuori altri due nomi per quanto riguarda il mercato amaranto

Come ribadito più volte negli ultimi giorni, la Reggina parte da una leggera posizione di vantaggio rispetto alle altre squadre di B per quanto riguarda la costruzione della rosa in vista della prossima stagione. Se per alcuni calciatori deve comunque attendere la fine dei campionati, per altri – come fatto per Menez – può muoversi in anticipo in quanto non ha più a che fare con impegni di campo.

E, a tal proposito, sono sempre tanti i nomi che escono fuori come rumors, indiscrezioni, semplici pour parler o trattative vere e proprie. Gli ultimi due sono abbastanza conosciuti ed esperti: Emiliano Viviano e Lorenzo Crisetig. Il portiere 34enne è svincolato, il centrocampista ex Crotone viene dall’esperienza con gli spagnoli del Mirandes ma la sua intenzione è di tornare in Italia. Rilancia la news Alfredo Pedullà.