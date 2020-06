Calciomercato Reggina: “si lavora al ritorno di Missiroli”, perché il suo acquisto risulta funzionale

16 Giugno 2020 17:13

Calciomercato Reggina, torna alla ribalta il nome di Simone Missiroli. Il club amaranto continua a muoversi per costruire la squadra della prossima stagione

CALCIOMERCATO REGGINA – Sono passati pochi giorni dall’ufficialità della promozione della Reggina nel campionato di Serie B, ma il pensiero è già rivolto al futuro. La dirigenza amaranto, ormai da tempo, si è mossa per costruire una squadra in grado di lottare per il vertice anche nel torneo cadetto. Il primo acquisto sarà Jeremy Menez, le parti hanno raggiunto un accordo totale, manca solo il nero su bianco e l’ufficialità che arriverà, con ogni probabilità, a stretto giro di posta. Si tratta di un nome che infiamma già la piazza, il francese non ha bisogno di presentazioni ed in una categoria come la Serie B riuscirà a fare la differenza.

Sono circolate altre voci per l’attacco, ma un altro nome in grado di scatenare la fantasia riguarda il centrocampo. E sarebbe un cavallo di ritorno: Simone Missiroli. Non si tratta ovviamente di una novità assoluta, dal momento che se ne parla già da un po’, ma la notizia è stata rilanciata oggi da TMW: “Reggina al lavoro sul mercato. E la sensazione è che la società calabrese sarà protagonista. L’ultimo obiettivo è il ritorno di Simone Missiroli, attualmente alla SPAL. Il centrocampista può diventare un’idea forte nelle prossime settimane. La Reggina si muove. Nel mirino c’è un ritorno eccellente…”.

Missiroli alla Reggina, ecco il suo acquisto è funzionale

Il ritorno di Simone Missiroli alla Reggina rappresenta una soluzione calda. E sarebbe un affare possibile, ma soprattutto vantaggioso, per diversi motivi. Il primo è rappresentato dall’aspetto tecnico, l’ex Sassuolo è grande protagonista in Serie A, figuriamoci in un torneo cadetto. E’ dotato di grande corsa e le qualità tecniche sono sopra la media. In più conosce alla perfezione l’ambiente. Infine, e non meno importante, non occuperebbe un posto nella lista Over perché rientra in quella che è definita la Lista C in fase regolamentare. Ovvero: elenco dei cosiddetti “giocatori bandiera”: al suo interno possono essere inseriti due calciatori tesserati per quattro stagioni consecutive, non necessariamente con un contratto professionistico (di proprietà), valgono dunque anche gli anni nel settore giovanile. Da considerare tuttavia che al momento la sua testa è concentrata solo ed esclusivamente alla Spal, con cui dovrà evitare la retrocessione in Serie B.