Calciomercato Reggina: “nome nuovo dalla Serie A in attacco, Sarao si è proposto al Palermo”

29 Giugno 2020 11:11

Calciomercato Reggina, il club amaranto lavora senza sosta per costruire la squadra per la prossima stagione. Altri nomi sul taccuino

CALCIOMERCATO REGGINA – L’arrivo di Jeremy Menez rappresenta solo un primo innesto di una campagna acquisti che si preannuncia di altissimo livello per la Reggina. Il presidente Gallo ed il direttore Taibi sono al lavoro per rinforzare ogni reparto, arrivano novità in entrata e in uscita.

Secondo quanto riporta TMW sondaggio per Cyril Thereau della Fiorentina. Ecco quanto si legge: “Futuro da scrivere per Cyril Thereau. L’attaccante della Fiorentina, in scadenza domani, piace all’Union Saint Gilloise e c’è stato un sondaggio da parte della Reggina. La sua prossima destinazione potrebbe essere quella belga, ma il giocatore starebbe anche valutando la possibilità di appendere le scarpette al chiodo. Situazione in evoluzione, giorni caldi. Thereau valuta il suo futuro…”.

In uscita Sarao, l’attaccante si propone al Palermo secondo ‘La Gazzetta dello Sport’. “E in tema di attaccanti, c’è anche chi in questi giorni si propone. E’ il caso di Sarao, appena promosso in Serie B con la Reggina. Il centravanti milanese ha un altro anno di contratto in Calabria, ma quasi certamente cambierà aria e non ha nascosto ad amici palermitani che l’idea di indossare la maglia rosanero lo alletta tantissimo”.