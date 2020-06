Calciomercato Reggina, Taibi a Montecarlo: incontro con… Mino Raiola, pronti altri colpacci dopo Menez [FOTO]

15 Giugno 2020 19:12

Calciomercato Reggina, club amaranto scatenato. Il direttore sportivo Massimo Taibi ha incontrato, a Montecarlo, l’agente Mino Raiola

CALCIOMERCATO REGGINA – La Reggina è letteralmente scatenata sul fronte calciomercato. Dopo la promozione in Serie B, il club amaranto non ha intenzione di fermarsi e sta lavorando per costruire una squadra di vertice anche nel campionato cadetto. Il primo colpo sarà quello di Jeremy Menez, calciatore ex Milan e Roma che non ha bisogno di presentazioni: sarà probabilmente un calciatore amaranto entro pochi giorni. Finita? Macchè. Il direttore sportivo Massimo Taibi si trova a Montecarlo per chiudere altre operazioni di mercato in grado di scatenare ancora di più la piazza. Il ds ha pubblicato una foto con… Mino Raiola, importante agente e procuratore di tanti calciatori: “work in progress”, si legge. Il primo nome dovrebbe essere quello di Raúl Asencio, calciatore spagnolo di origini brasiliane, attaccante del Cosenza in prestito dal Genoa. E di sicuro qualche altra chiacchierata è stata fatta…