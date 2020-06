Calciomercato Reggina, Taibi: “sull’arrivo di Menez sono fiducioso, Zarate invece…”

18 Giugno 2020 16:00

Calciomercato Reggina, il ds Massimo Taibi ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto il punto sul calciomercato: focus su Menez e Zarate

Calciomercato Reggina – Ha già la mente proiettata sul futuro in Serie B e si sta muovendo per costruire la rosa che dovrà affrontare il campionato. Il ds Massimo Taibi non perdere tempo, è già all’opera per rinforzare la Reggina. “Siamo ovviamente ancora molto felici per la meritata promozione, sono stati mesi lunghissimi perché non sapevamo come potesse finire la vicenda, ma adesso ci stiamo già guardando intorno, monitorando un po’ quelle che saranno le nostre future avversarie: però per fare grossi progetti c’è tempo, i campionati di devono ancora terminare. A ogni modo siamo vigili anche sul mercato”, ha esordito ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Il direttore amaranto poi si è soffermato i sui due grandi nomi che hanno infiammato la piazza: “La trattativa con Jeremy Menez sta andando avanti, è complessa perché parliamo di un campione e ci sono delle situazioni da sistemare. Ma il ragazzo ha apprezzato molto il nostro progetto, è entusiasta, e io sono fiducioso per il buon esito del tutto. Mauro Zarate? Escludo che sarà dei nostri il prossimo anno”.

Oltre Menez saranno necessari altri colpi per pensare ad una Serie B da protagonisti, ecco il pensiero di Taibi: “E’ ancora presto, dobbiamo sempre fare una cena di saluti per festeggiare privatamente, per ovvi motivi, la promozione, credo la faremmo settimana prossima. Solo dopo, anche seguendo le indicazioni del mister, parlerò con la squadra per dire ai vari ragazzi il proprio futuro: se non ci fosse in B la regola degli over, avrei mandato via solo 4-5 pedine, i ragazzi meno impiegati, così sarò costretto a mandarne via sette, ed è una cosa che davvero mi dispiace”.