Calciomercato, “La Reggina in Serie B potrebbe parlare francese”: dopo Menez occhi puntati su due transalpini

25 Giugno 2020 11:15

Calciomercato Reggina, Menez potrebbe non essere l’unico calciatore francese che giocherà in Serie B con la maglia amaranto: ecco le ultime indiscrezioni

“La Reggina in Serie B potrebbe parlare francese”, è così che il giornalista Nicolò Schira apre il suo editoriale di calciomercato su TuttoC. Secondo quanto si legge, Jeremy Menez potrebbe non essere l’unico calciatore francese che sbarcherà a Reggio Calabria nel corso dell’estate. Come detto in queste settimane, il ds Massimo Taibi punta molto sul giovane goleador Gabriel Charpentier, protagonista di un buon campionato con l’Avellino. Il Genoa è pronto ad acquistarlo a titolo definitivo dai lettoni dello Spartaks Jurmala e ha offerto al classe ’99 un contratto quadriennale: “nei piani di Preziosi c’è però un anno di prestito in B per completare la crescita prima di portarlo in rossoblù. Max Taibi ha fiutato l’occasione ed è in pressing da giorni sull’intermediario Beppe Cannella per confezionare l’operazione. I due si conoscono bene dai tempi del Modena in cui proprio Cannella, allora diesse degli emiliani in B, prese come collaboratore dell’area tecnica un debuttante Taibi nei panni dirigenziali. La stima tra i due può favorire il secondo acquisto francese dell’ambiziosa Reggina che punta a un ruolo da protagonista assoluta anche in B”, scrive Schira. Giovani talenti ma anche calciatori già pronti per il campionato cadetto. Per questo motivo in mezzo al campo i calabresi stanno valutando il nome dell’ex Roma Ricardo Faty, attualmente in Turchia con la maglia dell’Ankaragücü. Un tris francese per dare il via ad una campagna acquisti che si preannuncia da cardiopalma. In riva allo Stretto si sogna già in grande, il Presidente Luca Gallo spera subito nel doppio salto di categoria.