Calciomercato Reggina, altro rumors dalla Serie A: occhi su Birsa

29 Giugno 2020 00:39

Calciomercato Reggina, ecco spuntar fuori un altro nome grosso proveniente dalla Serie A per il mercato in entrata degli amaranto

“Se Menez è stato il primo colpo di questa sessione di mercato, cosa altro dobbiamo aspettarci?” E’ stata una delle domande posta al presidente della Reggina Luca Gallo nel corso della presentazione del nuovo acquisto Jeremy Menez. “I reggini non devono smettere di sognare”, ha affermato per tutta risposta il numero uno del club amaranto.

E, considerando i nomi che continuano a circolare in merito al mercato in entrata, c’è da stare certi che ci saranno ancora sorprese. Un altro rumors proveniente dalla Serie A si aggiunge a quelli già in corso nelle ultime settimane: la Reggina avrebbe messo gli occhi su Valter Birsa, centrocampista del Cagliari. A riferirlo è ItaSportPress.

“Valter Birsa sarebbe finito nella lista dei desideri della Reggina – si legge – Un profilo di grande qualità ed esperienza, lo sloveno può vantare quasi dieci anni di permanenza in Serie A e quasi 100 presenze nella Nazionale di appartenenza. Al Cagliari di Walter Zenga sembra che lo sloveno non abbia trovato tanto spazio, e la cessione potrebbe essere ormai prossima, considerato anche il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La Reggina è alla finestra e attende novità, nella speranza di poter formare con Menez, Birsa e Denis un tridente in grado di annichilire le difese di tutta la Serie B”.