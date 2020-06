Calciomercato, Pedullà: “Viviano apre alla Reggina. Crisetig? Operazione già definita”. E su Charpentier…

27 Giugno 2020 10:04

Calciomercato Reggina, gli ultimi aggiornamenti su Viviano, Crisetig e Charpentier forniti dal noto giornalista Alfredo Pedullà

E’ una Reggina ambiziosa, spavalda, quella che si prepara ad affrontare il campionato di Serie B. Il colpo Jeremy Menez fa sognare i tifosi amaranto, ma potrebbe non essere l’unico pezzo da novanta in questa calda estate di calciomercato. Secondo quanto affermato dal giornalista Alfredo Pedullà sono in via di definizione due nuovi acquisti: “la Reggina ha ormai definito l’operazione Crisetig – si legge sul portale online – per il centrocampo (un altro colpo di spessore) e avrà presto il via libera per l’attaccante Charpentier, che arriverà in prestito via Genoa”. Novità anche sul fronte portieri, dove nella ultime ore è circolato il nome dello svincolato Emiliano Viviano. “Non avrebbe problemi ad accettare una Serie B ambiziosa, come da lui dichiarato recentemente, la Reggina ha fortissime ambizioni. Quindi, non si tratta che aspettare i prossimi passaggi”, scrive ancora Pedullà. L’ex Sampdoria è certamente un profilo di esperienza che potrebbe risultare molto utile in cadetteria, sarebbe un innesto ottimo e di sicura affidabilità.