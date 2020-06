Calciomercato Reggina, altra notizia bomba! TMW: “C’è stata un’offerta per Mauro Zarate!”

16 Giugno 2020 17:49

Calciomercato Reggina, altro nome pazzesco dopo quello di Menez: gli amaranto avrebbero formulato un’offerta a Mauro Zarate

L’estate che il tifoso reggino si appresta a vivere, già euforica di suo dopo il salto in B dopo 6 anni, rischia di passare alla storia. Con la speranza che non sia l’ultima e che, anzi, ce ne possano essere di migliori. Le notizie che si susseguono in merito al calciomercato amaranto, infatti, sono da ascrivere ad una situazione del tutto nuova, entusiasmante, vietata ai deboli di cuore.

Oltre a Menez, per cui resta solo da capire quando verrà ufficializzato, nelle ultime ore è uscita fuori un’altra notizia bomba! Così come scrive TuttoMercatoWeb “Nelle scorse settimane la Reggina ha recapitato un’offerta a un altro big del nostro calcio, seppur del passato. Si tratta di Mauro Matias Zarate, ex attaccante di Lazio, Inter e Fiorentina, che piace e molto ai vertici del club calabrese. Sarebbe un ritorno affascinante, anche se la proposta è datata tre settimane fa, quindi antecedente alle notizie su Jeremy Menez. Da capire, quindi, se l’eventuale arrivo del francese bloccherà quello di Zarate”.

L’offerta risale a tre settimane fa. Come spiegato sopra, quindi, bisogna capire se l’arrivo di Menez ostacolerà quello possibile di Zarate (su cui comunque servono conferme) o se le due trattative siano completamente staccate. In quest’ultimo caso, senza considerare l’integrità fisica e l’aspetto mentale dei due – tutto da verificare – i soli nomi fanno girare la testa a chiunque da queste parti, non abituati a vivere estati del genere neanche ai tempi della Serie A.