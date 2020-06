Calciomercato Reggina: “Menez al 90%, gli amaranto prenotano anche il secondo colpo”

13 Giugno 2020 01:02

Calciomercato Reggina, il club amaranto è già scatenato per la prossima stagione. Le ultime su Menez e spunta un nuovo nome

CALCIOMERCATO REGGINA – I tifosi festeggiano la promozione in Serie B e la dirigenza… lavora sul mercato. Non si fermano il presidente Luca Gallo ed il direttore sportivo Massimo Taibi, l’intenzione della Reggina è quella di costruire una squadra di livello anche nel campionato cadetto. Non solo Jeremy Menez, spunta anche un altro nome, a riportarlo è Alfredo Pedullà.

“Gabriel Charpentier sarà uno dei pezzi più importanti dell’intero mercato di Serie C. Per il classe 1999 lo scatto più importante è stato del Genoa che è molto vicino all’accordo, ha praticamente prenotato il talentuoso attaccante, la Lazio per il momento insegue. Ma occhio alle sorprese: Charpentier verrà mandato in Serie B e la Reggina (più che la Salernitana) si è messa in fila con concrete speranze di poterlo ingaggiare. Una Reggina che sarebbe evidentemente sempre più francese: per Jeremy Menez è solo questione di tempo. Percentuali? Siamo al 90 per cento, soltanto perché il restante 10 appartiene alle ultime formalità burocratiche”.