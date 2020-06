Calciomercato Reggina, la girandola portieri: Guarna, Viviano, Carnesecchi, la situazione

30 Giugno 2020 16:19

Calciomercato Reggina – Vera e propria girandola portieri in casa amaranto: coinvolti Guarna, Viviano e Carnesecchi, la situazione

Calciomercato Reggina – Dopo aver ufficializzato il primo colpo della sessione estiva di mercato, con la “bomba” Menez, la società amaranto ha indirizzato le sue attenzioni verso la porta. Si è fatto il nome di Viviano e ieri al canale ufficiale del club il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi ha parlato di Guarna. In tutto ciò, è spuntato anche il nome del giovane Carnesecchi, per quella che si può definire una vera e propria girandola di portieri. La sensazione, infatti, è che il futuro dell’attuale estremo difensore amaranto possa dipendere molto da chi arriverà: under, tra cui Carnesecchi, o over, tra cui Viviano?

Così scrive Alfredo Pedullà: “Vi confermiamo i contatti con Emiliano Viviano all’interno di un quiz che la Reggina vuole risolvere a stretto giro di posta. Intanto c’è il sì dell’Atalanta per il prestito di Marco Carnesecchi, uno dei più promettenti talenti in circolazione, vent’anni domani e protagonista con il Trapani. Su Viviano possiamo dire che, se arrivasse lui sarebbe inevitabile l’addio di Guarna. Gli scenari potrebbero cambiare in caso di arrivo del portiere di proprietà bergamasca, che sarebbe Under e non Over. E soprattutto l’Atalanta ha completamente aperto alla Reggina per il prestito di Carnesecchi, aspettando le decisioni della Reggina che coinvolgono anche Viviano”.