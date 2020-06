Calciomercato Reggina, il punto della Gazzetta dello Sport: tutti i nomi proposti dalla rosea

5 Giugno 2020 19:52

Calciomercato Reggina: il portale online del noto quotidiano sportivo fa il punto sulle trattative degli amaranto, tutti i nomi

Già da un po’ la Reggina è tornata ad attirare l’attenzione dei media nazionali. La nuova proprietà, i colpacci nello scorso mercato estivo e un campionato dominato hanno fatto sì che ci fosse nuovamente interesse intorno al mondo amaranto dopo gli anni in Serie A. A fare il resto, l’attesa per il Consiglio Federale dell’8 giugno e qualche nome “grosso” già iniziato a circolare in fase di mercato.

E così Gazzetta.it fa il punto. Il portale online del noto quotidiano sportivo infatti, in riferimento alle tre capolista di Serie C, fa uscire fuori i primi nomi sondati dai club per la costruzione delle proprie squadre in vista della prossima stagione. “Una volta avuta la certezza del salto di categoria – si legge – si partirà da conferme importanti: oltre a quella del d.s. Massimo Taibi, sono scontate anche quelle del tecnico (profeta in patria) Mimmo Toscano e del bomber argentino German Denis“.

In entrata “Taibi lavora a un altro colpo del genere – afferma ancora la rosea – riportando in Italia e rilanciando (come avvenuto anche con Reginaldo) quello sregolato talento di Jeremy Menez, 33 anni, già visto sui nostri schermi con Milan e Roma. Un altro nome che piace è quello di Diego Falcinelli, che dopo un’opaca stagione nella sua Perugia a fine stagione rientra al Bologna, ma è un’ipotesi abbastanza remota. Per la fascia sinistra invece il nome più caldo è quello di Daniele Donnarumma, che si è messo in evidenza nel Monopoli insieme a Giuseppe Carriero, altro elemento apprezzato da Taibi. Che invece per la fascia destra potrebbe tornare a inseguire un obiettivo già rincorso la scorsa stagione, ossia Francesco Rapisarda della Sambenedettese”.