Calciomercato Reggina, spuntano i primi nomi per la difesa

19 Giugno 2020 10:56

Calciomercato Reggina, sono circolate nelle ultime ore due nuove candidature per la difesa amaranto

La Reggina ha ottenuto la promozione in Serie B e può già iniziare a progettare la squadra della prossima stagione. Un grande vantaggio nei confronti degli altri, invece ancora impegnati e concentrati solamente a terminare il campionato. E’ anche questo il motivo per cui ogni giorno tanti nomi nuovi vengono accostanti agli amaranto. In attesa di capire come si concluderà la trattativa per Jeremy Menez, su cui il ds Massimo Taibi ha fatto sapere di essere molto positivo, sono spuntati anche due possibili candidati a rinforzare il reparto difensivo: si tratta del portiere Nicola Ravaglia e del difensore Kastriot Dermaku.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calabria 7, l’estremo difensore della Cremonese sarebbe in cima alla lista degli obiettivi per affiancare Guarna e Farroni: Ravaglia è un classe ’88, in scadenza di contratto, molto stimato dalla dirigenza calabrese, ma per lui saranno da vincere le forti resistenze dei lombardi che puntano al rinnovo.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, la Reggina poi starebbe valutando il profilo di Kastriot Dermaku, ex Cosenza e Melfi, oggi di proprietà del Parma. Il centrale difensivo, classe ’92, è nel giro della Nazionale Albanese, nelle stagione in corso però ha trovato poco spazio con gli emiliani. Il contratto lo lega ai ducali fino al giugno 2023, ma la volontà di giocare con maggiore continuità e di sentirsi protagonista potrebbe fare la differenza.