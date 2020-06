Calciomercato Reggina, ecco la data dell’arrivo di Menez a Reggio Calabria

19 Giugno 2020 00:20

Calciomercato Reggina, il calciatore Menez si appresta a diventare un giocatore amaranto. Tutti i dettagli sul possibile arrivo a Reggio Calabria

CALCIOMERCATO REGGINA – Sarà Jeremy Menez il primo acquisto, targato dal presidente Gallo e dal direttore Taibi, per la prossima stagione della Reggina in Serie B. Il francese, con ogni probabilità, non sarà presentato durante la conferenza stampa del numero uno del club fissata per il 23 giugno.

La conferma è arrivata da Alfredo Pedullà: “Menez è atteso per il week end della prossima settimana, tra venerdì 26 e sabato 27 giugno. Non potrà atterrare a Reggio Calabria, visto che lo scalo sarà chiuso fino al prossimo luglio, possibile che si ripieghi su Catania, ma questi dettagli verranno messi a punto nei prossimi giorni. Menez alla Reggina era solo una questione di tempo”.