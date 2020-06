Calciomercato Reggina, arrivano conferme: “per Menez è solo questione di tempo”

9 Giugno 2020 00:46

Calciomercato Reggina, il club amaranto sta per regalarsi un grande colpo per la prossima stagione in Serie B, si tratta dell’ex Milan Jeremy Menez

La Reggina si avvicina a grandi passi a Jeremy Menez. Il club amaranto è in fase avanzata per l’arrivo dell’ex Milan, si tratta di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni. Un indizio importante è arrivato anche dal direttore sportivo Massimo Taibi, ecco l’ultimo aggiornamento da Alfredo Pedullà.

“Per Jérémy Menez è solo questione di tempo. Percentuali? Molto alte, in continua crescita: mancano gli ultimissimi dettagli, ma la fiducia è totale. Anche il fine settimana è stato utilizzato per lavorare concretamente e per limare le ultime questioni. L’attaccante francese aveva aperto completamente alla proposta del club amaranto, mettendo in secondo piano tutte le altre opportunità. La proposta è quella di un triennale. E Menez ha messo al primo posto il ritorno in Italia”.