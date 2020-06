Calciomercato Reggina, Alfredo Pedullà: “Reggina-Zarate, ecco la verità”, le ultime sull’attacco

17 Giugno 2020 09:47

Calciomercato Reggina, nelle ultime ore è circolata la voce di un interesse del club amaranto per l’ex Lazio Mauro Zarate

CALCIOMERCATO REGGINA – La giornata di ieri ha regalato molte emozioni in casa Reggina, sono circolate voci di mercato che hanno scatenato la reazione dei tifosi, in particolar modo ha stuzzicato la fantasia il nome di Mauro Zarate, ex Lazio. Ecco il punto della situazione di Alfredo Pedullà.

“Nelle ultime ore è circolata una voce relativa a Mauro Zarate, sotto contratto con il Boca fino al 2021. C’erano stati contatti un mese fa, era stato proposto, ma si è capito subito che non ci sarebbero stati sviluppi: Zarate vorrebbe tornare in Italia ma, allo stesso tempo, il suo desiderio sarebbe quello di ripartire dalla Serie A”.

LE MOSSE IN ATTACCO – “Con Menez arriverà un altro attaccante: non ci sono grosse conferme o novità su Asencio, anche se è un profilo apprezzato. La Reggina ha in pugno Charpentier, via Genoa (il Grifone lo acquisterà per circa un milione), si sta dedicando agli under, poi entrerà ulteriormente nel vivo del mercato”.

RIVAS E DONNARUMMA – “Probabile la conferma del trequartista Rigoberto Rivas: fissato un summit con l’Inter. Per la fascia sinistra piace molto Daniele Donnarumma, ma prima bisogna aspettare i playoff del Monopoli”.