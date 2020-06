Calciomercato Reggina, l’agente di Barillà: “registriamo l’interesse tecnico…”

29 Giugno 2020 14:22

Calciomercato Reggina, continuano le trattative che riguardano il club amaranto. Confermato l’interesse per l’ex Nino Barillà

CALCIOMERCATO REGGINA – Nomi di livello altissimo. La Reggina non si ferma a Jeremy Menez, sono in corso valutazioni dal presidente Gallo e dal direttore sportivo Massimo Taibi per costruire una squadra sempre più competitiva. Per il centrocampo il nome è quello di Nino Barillà, attuale calciatore del Parma. Come riportato dalla nostra redazione, qualche giorno fa è andato in scena un colloquio, non è stato raggiunto ancora l’accordo.

Gli aggiornamenti arrivano direttamente da Danilo Caravello, agente del calciatore come riporta TMW: “Reggina e Monza così come probabilmente il Vicenza saranno indiscusse protagoniste in Serie B. E anche il Benevento in Serie A. La Reggina ha riportato Menez in Italia, per quanto riguarda Barillà registriamo l’interesse tecnico ma ha un campionato da chiudere con il Parma dove si trova bene. Parlarne oggi è prematuro. C’è interesse tecnico ma al momento non una trattativa. Che mercato sarà? I danni del Covid andranno quantificati più avanti. Gli sponsor chiederanno degli sconti, gli abbonamenti non potranno partire. Sarà un mercato con meno colpi eclatanti, almeno per le operazioni medio basse”.