Calciomercato Reggina, spunta il nome di Abate: quelle idee di gennaio e la foto di Taibi…

20 Giugno 2020 13:50

Calciomercato Reggina, spunta fuori un altro nome in entrata per gli amaranto: è quello dell’ex terzino del Milan Ignazio Abate

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi, per sua stessa ammissione, ha affermato qualche giorno fa di aver trattato una cinquantina di calciatori. Semplici pour parler, contatti, trattative avanzate e rifiuti. Tanti i nomi usciti fuori in queste settimane, a cui se ne aggiunge un altro proposto dal Quotidiano del Sud: Ignazio Abate.

L’ex terzino del Milan è attualmente svincolato e potrebbe accasarsi già da subito a parametro zero. Il suo nome era tra quelli che la nostra redazione aveva fatto uscire fuori già a gennaio insieme a tutti quei giocatori esperti senza contratto e con un passato importante in Serie A. Specificammo, allora, che nessuna trattativa era comunque stata avviata, né per lui né per gli altri. E adesso? Adesso non è gennaio, la Reggina non è più in C ma ha la B assicurata, si può muovere per tempo e ha già contattato – come detto – numerosi calciatori. E poi il procuratore di Abate è… Mino Raiola. Siamo sicuri che a Montecarlo lui e Taibi abbiano parlato solo di Raul Asencio…?