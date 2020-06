Calabria: 3 nuovi ascensori migliorano da oggi l’accessibilità alla stazione di Paola

20 Giugno 2020 12:38

I nuovi ascensori permettono un comodo accesso dall’atrio della stazione ai binari del secondo e terzo marciapiede nella stazione di Paola

Realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), permettono un comodo accesso dall’atrio della stazione ai binari del secondo e terzo marciapiede. Di nuova generazione, con telecamere esterne e interne per garantirne la videosorveglianza, possono portare fino a otto persone e sono in funzione dalle ore 6.00 alle 22.00.

L’investimento complessivo per la realizzazione degli ascensori e dell’impianto di videosorveglianza è stato di circa 500.000 euro.

Per migliorare l’accessibilità e abbattere le barriere architettoniche, nella stazione di Paola – nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria per sottopassi e pensiline – sono già in corso i lavori di innalzamento dei marciapiedi a 55 cm, lo standard europeo che consente un più agevole accesso ai treni. Per questi interventi, che saranno ultimati nel 2021, RFI ha programmato un investimento di circa 6 milioni di euro.

L’installazione dei tre ascensori e l’adeguamento dei marciapiedi nella stazione di Paola rientrano nel piano di interventi di natura strutturale e tecnologica per le esigenze delle persone con disabilità o a ridotta mobilità che RFI sta realizzando in Calabria.

In questo mese di giugno, infatti, RFI ha affidato i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella stazione di Lamezia Terme Centrale e attiverà anche tre impianti elevatori nella stazione di Catanzaro Lido e due nella stazione di Corigliano.