Calabria, nonna Gonda compie 100 anni: “auguri alla Principessa di Tropea”

4 Giugno 2020 10:46

Tropea: oggi compie 100 anni la signora Gonda La Torre, grande festa

“Affettuosissimi auguri di buon compleanno alla nostra Principessa, Concittadina, Signora Gonda La Torre che oggi taglia il nastro dei suoi splendidi 100 anni. Dispiace non poterla incontrare e festeggiare come merita ma sicuramente recupereremo per non perdere la gioia di un momento importante per l’intera Tropea. Voglio ricordare la Signora attraverso la memoria che di Lei mi restituisce mia madre a cui la Nostra è affezionata rammentandole, per età, la sua penultima figliola, scomparsa giovinetta, ed anche per il forte legame d’amicizia con mia nonna Aurora. Una Donna, saggia, forte, intraprendente che si è impegnata con successo anche in una delle imprese di famiglia: la profumeria legata al nome del marito, il Cavaliere Giuseppe Caia, molto amico, a sua volta, di mio nonno Giovanni Lento, di cui porto il nome. Gonda è una pagina luminosa e ricca della nostra Tropea, emblema delle nostre donne, fiere, forti e audaci che hanno contribuito tanto alla storia positiva della nostra Comunità, anche quella quotidiana spesa nella cura amorevole della famiglia senza mai perdere il gusto della socialità allargata e dell’impegno lavorativo. Auguri, cara Signora Gonda, da tutta l’Amministrazione Comunale, da tutta la Città e da me che in Lei vedo un pezzetto dei miei più cari affetti”. E’ questo il messaggio di pubblicato su facebook dal sindaco di Tropea Giovanni Macrì per augurare buon compleanno a nonna Gonda che oggi compie 100 anni.