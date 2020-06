Calabria, l’Associazione “Noi con Voi” dona dispositivi di protezione individuale

17 Giugno 2020 10:31

Cosenza, una semplice cerimonia per far rivivere alla popolazione la vicinanza fra le Istituzioni: questo il senso dell’iniziativa che si svolgerà in Prefettura

Una semplice cerimonia per far rivivere alla popolazione la vicinanza fra le Istituzioni: questo il senso dell’iniziativa che si svolgerà in Prefettura a Cosenza, giorno 23 giugno alle ore 12:00, alla presenza del Vicario Prefettizio Dottoressa Tancredi, del Sindaco del Comune di San Marco Argentano Mariotti, della Presidente dell’Associazione “Noi con Voi” Dottoressa Marino, del Comandante del Raggruppamento “Strade Sicure” Colonnello Russo e del Comandante del 1° reggimento Bersaglieri di Cosenza Colonnello D’Arrigo.