Calabria: Giuseppe Martorano nominato Commissario Nazionale alla Sanità dalla Segreteria Confederale della C.Na.L

26 Giugno 2020 10:04

Calabria: il segretario generale della FIL Giuseppe Martorano è stato nominato dalla Segreteria Confederale della C.Na.L quale Commissario Nazionale alla Sanità

“Il segretario generale della FIL rag Giuseppe Martorano è stato nominato dalla Segreteria Confederale della C.Na.L quale Commissario Nazionale alla Sanità. La nomina è arrivata come riconoscimento per il lavoro da anni svolto dalla FIL e dal suo segretario generale sulla Sanità in Calabria e, in particolare, su quella del comprensorio metropolitano di Reggio Calabria“. E’ quanto scrive in una nota il segretario regionale C.Na.L. Dott. Sergio Marino. “Le tante battaglie per la legalità e per una Sanità più vicina ai bisogni reali dei cittadini hanno segnato questi anni di lavoro: l’emergenza per il Covid 19 ha infine messo in luce le tante, troppe, criticità di un sistema sanitario vittima di tagli lineari e di mancanza di programmazione, già più volte denunciate dalla FIL di Giuseppe Martorano. Un nuovo incarico dunque, che ha già portato il neo Commissario a confrontarsi sulla Sanità Pugliese e che presto lo vedrà impegnato a portare la sua esperienza sindacale in giro per tutto il Paese. La Segreteria Regionale C.Na.L. Calabria non può che augurargli “buon lavoro”, conclude.