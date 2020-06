Calabria, due donne agli arresti domiciliari trovate a conversare in un terreno vicino casa: arrestate

8 Giugno 2020 10:43

Calabria, le due donne erano state arrestate nell’ambito dell’operazione “Black Widows”

Nella serata di ieri, 7 giugno 2020, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno durante un preordinato servizio di controllo del territorio, decidevano di controllare i soggetti sottoposti a misura cautelare nell’ambito del Comune di Gerocarne.

Nella circostanza si recavano presso la contrada Torre, agro del comune di Gerocarne ove notavano le sorelle Teresa INZILLO e Viola INZILLO, arrestate nell’ambito dell’operazione “Black Widows”, attualmente in regime di arresti domiciliari. Ivi giunti i militari notavano le stesse mentre si trovavano in un terreno, di proprietà di terze persone, di fronte alla loro abitazione, intente a dialogare tra di loro. Le due sorelle, quindi, senza dare spiegazioni nel merito, venivano tratte in arresto per il reato di evasione e poste nuovamente ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.