Calabria, Corriere della Sera omaggia Tropea: “buongiorno con questa incantevole spiaggia” [FOTO]

5 Giugno 2020

“Oggi vi diamo il buongiorno con questa incantevole foto della spiaggia e del mare di Tropea, in provincia di Vibo Valentia (Calabria). Vacanze in Italia? Nel nostro Paese ci sono le spiagge e il mare più belli del mondo”. E’ questa la didascalia pubblicata dal Corriere delle Sera in corredo ad una foto pubblicata sulla pagina Facebook. Una splendida pubblicità per lo splendido borgo di Tropea e per tutta la Calabria in generale. Tantissimi chilometri di costa e angoli di mare stupendi, una fortuna per i turisti che scelgono questa terra come meta per le loro vacanze estive!