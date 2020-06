Calabria, slitta l’inizio del Consiglio sui vitalizi: riuniti i capigruppo [LIVE]

3 Giugno 2020 14:38

Calabria, slittato l’inizio della riunione previsto per le 13

E’ slittato l’inizio della riunione del Consiglio regionale della Calabria, previsto per le 13, per la discussione della contestata legge approvata nel corso dell’ultima riunione con la quale sono state varate alcune norme in materia di vitalizi dei consiglieri. Il presidente Domenico Tallini ha convocato una riunione dei presidenti dei gruppi. Secondo quanto annunciato nei giorni scorsi, la legge dovrebbe essere abrogata. I numerosi giornalisti presenti, anche di testate nazionali dato il clamore suscitato dalla vicenda, sono stati fatti allontanare dall’aula.