Chiusa al traffico la SS18 in Calabria per la rottura di una condotta di gas: la riapertura è prevista dopo gli interventi e garantendo la circolazione in piena sicurezza

La strada statale 18 ‘Tirrene Inferiore’ è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di riparazione della conduttura di gas, da parte dei Tecnici di Italgas S.p.A., nel tratto compreso dal km 373,000 al km 371,800, a Lamezia Terme. Le attività di manutenzione, condotte da tecnici specializzati, proseguiranno fino al completamento dell’intervento. Il tratto stradale sarà riaperto una volta ripristinate le condizioni di piena sicurezza per la circolazione. Al momento, i veicoli leggeri sono deviati sulla strada comunale mentre i veicoli pesanti vengono deviati lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’. Sul posto sono presenti, il personale Anas, i Vigili del fuoco di Lamezia Terme, la Polstrada e la Questura di Catanzaro. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.