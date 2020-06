14 Giugno 2020 19:25

Reggio Calabria: ecco in che condizioni versa il mare di Bova Marina in corrispondenza villaggio Costa dei Saraceni

E’ stata una domenica all’insegna del sole nell’area metropolitana di Reggio Calabria dove in molti hanno approfittato della giornata per trascorrere qualche ora di relax al mare. Nelle foto a corredo dell’articolo, ecco in che condizioni versa il mare di Bova Marina in corrispondenza villaggio Costa dei Saraceni.