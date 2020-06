Reggio Calabria: balneazione non conforme in due punti a Bova Marina

10 Giugno 2020 11:28

Reggio Calabria: Arpacal ha trasmesso questa mattina al Sindaco del Comune di Bova Marina l’esito delle analisi delle acque di balneazione che ha dato esito di non conformità in due punti

Il servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale di Reggio Calabria dell’Arpacal ha trasmesso questa mattina al Sindaco del Comune di Bova Marina l’esito delle analisi delle acque di balneazione effettuate il 08.06.2020 che ha dato esito di non conformità in due punti rispetto ai parametri previsti dal decreto legislativo 116 del 2008. Si tratta del punto “Villaggio Costa dei Saraceni” e del punto “Centro – 200 metri est Rada Azzurra”. Per il punto “Villaggio Costa dei Saraceni” i valori riscontrati indicano uno sforamento del parametro Escherichia coli pari a 2400 UFC/100 ml. (valore limite 500). Per il punto “Centro – 200 metri est Rada Azzurra” i valori riscontrati indicano uno sforamento del parametro Escherichia coli pari a 3200 UFC/100 ml. (valore limite 500).