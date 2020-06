Borsa: Wall street chiude in rialzo, Dow Jones +1,9%

12 Giugno 2020 22:16

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Wall Street in rialzo. Il Dow Jones guadagna l’1,90% a 25.605,54 punti. Il Nasdaq chiude in rialzo dell’1,01% a 9.588,81 punti mentre lo S&P 500 chiude in rialzo dell’1,32% a 3.041,70 punti.