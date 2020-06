Blitz contro la ‘Ndrangheta e 22 arresti, il ministro Guerini: “complimenti all’Arma per l’operazione”

11 Giugno 2020 11:51

‘Ndrangheta: le parole del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini che ha commentato l’operazione condotta contro la ‘ndrangheta che ha portato a 22 misure cautelari

“Faccio I complimenti all’Arma dei Carabinieri per la brillante operazione eseguita stamane all’alba dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano“: cosi’ il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha commentato l’operazione condotta contro la ‘ndrangheta che ha portato a ventidue misure cautelari, nelle province di Monza e della Brianza, Como, Lecco, Reggio Emilia, Macerata e Reggio Calabria, per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e acquisizione indebita di esercizi pubblici, nonche’ porto abusivo di armi e associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. “In una fase di rilancio del Paese e con in vista importanti investimenti l’attenzione deve essere alta. Non possiamo permettere che le mafie possano distruggere l’economia e lo sviluppo. Lo Stato c’e’ ed e’ piu’ forte” conclude Guerini facendo i complimenti anche alla Polizia di Stato per la brillante e vasta operazione in molte citta’ d’Italia contro un gruppo criminale dedito al narcotraffico internazionale di cocaina ed eroina.