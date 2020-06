Quando “Benny” Carbone stupì gli inglesi con un gol d’antologia: l’omaggio social della Premier League [VIDEO]

18 Giugno 2020 11:13

La federazione inglese omaggia sui social il fantastico gol realizzato dall’ex Reggina Benito Carbone in un Sheffield Wednesday-Newcastle del 1997

E’ stato inserito tra i gol più belli mai realizzati in Premier League. Stop di petto, palleggio e rovesciata: una magia che porta la firma del reggino Benny Carbone. Era la prima trasferta della stagione 1997/98 per il Sheffield Wednesday dei miracoli e, senza alcun dubbio, l’attaccante ex Reggina e amico stretto del tecnico Mimmo Toscano, è riuscito a realizzare il gol più bello dell’anno. La sua bicicletta volante è ancora oggi nella mente degli sfortunati tifosi del Newcastle. E non solo, visto che sui profili social della federazione calcistica inglese quella marcatura viene tuttora omaggiata. Di seguito il video.

https://www.instagram.com/p/CBkdOTEjHXL/?utm_source=ig_web_copy_link