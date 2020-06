Bari, Di Cesare: “la Reggina è incappata nel suo anno di grazia”

22 Giugno 2020 11:20

Bari, intervista a Valerio Di Cesare: il difensore dei pugliesi ha analizzato il campionato di Serie C e la vittoria della Reggina

Il campionato riprende e per il Bari l’obiettivo non cambia. I biancorossi del tecnico Vivarini tenteranno la promozione in Serie B, dovranno farlo tramite la vittoria dei playoff a causa di una Reggina stratosferica. Il centrale Valerio Di Cesare, ai microfoni della Gazzetta del Mezzogiorno, si è espresso così: “ritengo il Bari una squadra fortissima. Ma conosco la serie C. È una categoria infernale: puoi trovare avversarie che incappano nel classico anno di grazia, come è avvenuto alla Reggina che ha una media punti pazzesca. Il nostro percorso resta positivo sotto tutti i punti di vista: siamo partiti a rilento, scalato le posizioni in classifica ed infilato 25 risultati utili di fila. Ma una sola è promossa direttamente. Ci tocca sfruttare la seconda chance, questo club non può restare più di un anno in C”.