Banche: Villarosa, ‘successo M5S con Fir un unicum, attacchi mossi da disinformazione’

9 Giugno 2020 16:19

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Il M5S al Governo ha il merito di aver creato un Fondo di indennizzo per i risparmiatori che hanno subito perdite a causa della risoluzione delle crisi bancarie e delle decisioni dei precedenti governi. L’intervento rappresenta un emblematico esempio di vicinanza delle Istituzioni alle esigenze dei cittadini e dei piccoli risparmiatori, troppo deboli per difendersi in circostanze così estreme. Il successo M5S avuto con il FIR rappresenta un ‘unicum’ nella storia della nostra Repubblica”. Così in una nota il sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa.

“Non è vera – sottolinea – la notizia del mancato rimborso ai risparmiatori perché sarà possibile erogare l’indennizzo solo dopo l’imminente scadenza, posticipata per l’emergenza Covid-19, e tenuto conto della possibilità di anticipo e del piano di riparto”.

“Consap, che ringrazio per il lavoro, è il punto cardine della procedura ed ha anticipato personalmente tutte le spese di funzionamento, il Tesoro compenserà il costo già sostenuto solo nelle fasi avanzate del procedimento di indennizzo. Stesso discorso per i Commissari”, conclude Villarosa.