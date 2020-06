Balneazione: ritorno alla conformità del punto “Villaggio Costa dei Saraceni” a Bova Marina

13 Giugno 2020 17:26

Il Dipartimento provinciale Arpacal di Reggio Calabria ha comunicato il ritorno alla conformità del punto denominato “Villaggio Costa dei Saraceni”, dopo le analisi suppletive previste dalla normativa di settore

Con una nota inviata oggi pomeriggio al sindaco del comune di Bova Marina, nonché alla Regione Calabria e al Ministero della Salute, il Dipartimento provinciale Arpacal di Reggio Calabria ha comunicato il ritorno alla conformità del punto denominato “Villaggio Costa dei Saraceni”, dopo le analisi suppletive previste dalla normativa di settore. Con separata nota il Dipartimento reggino dell’Arpacal, ha informato sempre il Comune di Bova Marina che l’altro punto nei giorni scorsi individuato come “non conforme”, ossia “Rada Azzurra”, continua a mantenere la sua non conformità per il parametro Enterococchi intestinali : 600 UFC/100 ml. (valore limite 200). Il dipartimento Arpacal ha chiesto inoltre al Comune di Bova Marina di voler comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, applicate all’area destinata alla balneazione, ai sensi dell’art. 5 comma b del D.Lgs. 116/08.