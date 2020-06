29 Giugno, domani è festa di San Pietro e Paolo al tempo del Coronavirus: ecco le IMMAGINI per gli auguri di buon onomastico su Facebook e WhatsApp

28 Giugno 2020 19:52

Il 29 Giugno è Festa di San Pietro e Paolo al tempo del Coronavirus: ecco le immagini più belli per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Domani, 29 giugno, si festeggiano San Pietro e San Paolo. Il martirio dei due apostoli a Roma è stato da sempre ricordato con venerazione dai cristiani di tutto il mondo. Già nel 200 il presbitero romano Caio scrive ad un amico: ”Io posso mostrarti i trofei degli apostoli. Se infatti vorrai recarti in Vaticano o sulla via Ostiense troverai i trofei di coloro che hanno fondato la chiesa”. A corredo dell’articolo una selezione di immagini.

S. PIETRO APOSTOLO

Pietro nacque a Betsaida in Galilea da poveri genitori. Quegli che doveva divenire il primo Papa, la prima colonna della Chiesa, era un semplice pescatore. Però era uno di quegli israeliti semplici e retti che aspettavano con cuore mondo il Redentore d’Israele.

S. PAOLO APOSTOLO

Saulo, in seguito Paolo, nacque a Tarso, capitale della Cilicia, nei primissimi anni dell’era volgare. Fu circonciso l’ottavo giorno, ricevendo il nome di Saulo a ricordo del primo re d’Israele, il più grande personaggio della tribù di Beniamino, cui la famiglia apparteneva.

Auguri Paolo e Pietro- Domani sarà il giorno dei regali e degli auguri: per l’occasione proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto) da inviare su social e app come WhatsApp e Facebook per gli auguri di buon onomastico al tempo del Coronavirus.