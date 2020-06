Festa di Sant’Antonio da Padova al tempo del Coronavirus: i VIDEO più belli per gli auguri di buon onomastico su Facebook e WhatsApp

12 Giugno 2020 15:52

Il 13 Giugno è la Festa di Sant’Antonio da Padova: ecco i video più belli per gli auguri di buon onomastico su Facebook e WhatsApp

Domani, 13 Giugno, è Festa di Sant’Antonio da Padova. Il suo nome di battesimo è Fernando Martins. Il Santo è nato a in Portogallo, a Lisbona, nel 1195. A quindici anni entra nel monastero di San Vincenzo dei monaci di Sant’Agostino e diviene agostiniano. All’Arcella, alle porte di Padova, dove i frati hanno aperto un ospizio, il 13 giugno 1231 Antonio muore. Il suo corpo viene sepolto nella chiesetta di Santa Maria Mater Domini.

Auguri Antonio- Domani sarà il giorno dei regali e degli auguri: per l’occasione proponiamo una selezione di video (in basso) da inviare su social e app come WhatsApp e Facebook per gli auguri di buon onomastico al tempo del Coronavirus.

Ecco i VIDEO da condividere su Facebook e WhatsApp: