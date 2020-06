Atlantia: relazione trimestrale predisposta in prospettiva continuità aziendale

11 Giugno 2020 20:35

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Nella predisposizione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2020 è stata confermata la valutazione della capacità di Atlantia di continuare a operare in continuità, come richiesto dalle norme di legge e dai principi contabili di riferimento, sulla base delle motivazioni già ampiamente commentate nella Relazione Finanziaria Annuale 2019”. Lo rende noto Atlantia in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre.

Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, fermi restando i fattori di rischio e incertezza illustrati nella Relazione Finanziaria Annuale 2019, si legge, “ha predisposto l’informativa finanziaria al 31 marzo 2020 nella prospettiva della continuità aziendale, in quanto si ritiene: non ragionevolmente probabile il rischio di esercizio della revoca della concessione e ragionevolmente possibile la conclusione di un accordo tra la controllata Autostrade per l’Italia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la definizione del procedimento di grave inadempimento avviato in data 16 agosto 2018; non ragionevolmente probabile il manifestarsi dei rischi di liquidità e finanziari della stessa controllata e di Atlantia per i 12 mesi successivi”.