Atlantia: in primo trimestre impatto covid su traffico autostradale, -20,7% in Italia

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Nel primo trimestre 2020 sulla rete autostradale di Autostrade per l’Italia e delle concessionarie controllate il traffico è diminuito del 20,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo rende noto Atlantia in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre. La diminuzione ha riguardato in particolare i chilometri percorsi dai veicoli a ‘2 assi”, in calo del 23,4%, mentre i veicoli a ‘3 o più assi” hanno fatto registrare una flessione del 5,9%. La mobilità del primo trimestre ha risentito sensibilmente degli effetti della diffusione del Covid-19 nel Paese, manifestatisi a partire dall’ultima settimana del mese di febbraio, e dei successivi necessari provvedimenti di progressiva limitazione degli spostamenti.

Nel corso del primo trimestre 2020 il traffico delle concessionarie del settore autostradale estero è diminuito complessivamente del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2019.