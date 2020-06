Aspi: si tratta ancora, governo fissa condizioni minime per accordo (2)

23 Giugno 2020 22:06

(Adnkronos) – La via maestra, per il governo, resta quella di un ingresso del fondo F2i e di Cassa depositi e prestiti in Autostrade, così da diluire la presenza di Atlantia, che non si configurerebbe più come socio di maggioranza. Ma per i 5 Stelle anche questo passo di lato non sarebbe sufficiente. Se infatti nelle settimane scorse erano circolate voci di un via libera del Movimento a un piano che prevedesse una presenza di Atlantia ridotta al lumicino, a quanto apprende l’Adnkronos i grillini sarebbero invece per un passo indietro totale, ovvero l’addio dei Benetton ad Autostrade. Per Conte la strada è tutta in salita.