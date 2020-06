ASP Messina e Rotary Club Sicilia, fruttuosa sinergia per affrontare il post Covid-19

19 Giugno 2020 10:32

Mercoledì 17 giugno, una delegazione di Rotariani, con in prima linea il Governatore del Distretto di Sicilia e Malta, Valerio Cimino, si è recata presso gli uffici della direzione generale dell’ASP di Messina per donare un ecografo polmonare portatile

Mercoledì 17 giugno, una delegazione di Rotariani, con in prima linea il Governatore del Distretto di Sicilia e Malta, Valerio Cimino, si è recata presso gli uffici della direzione generale dell’ASP di Messina per donare un ecografo polmonare portatile. L’evento fa parte di un progetto regionale coordinato dal Distretto 2110 Sicilia e Malta, al quale hanno partecipato 77 Club Rotary siciliani che, devolvendo fondi propri e grazie anche al contributo del Distretto e della Fondazione Rotary, hanno acquistato 6 ecografi portatili che permetteranno diagnosi veloci sulle eventuali insorgenze di patologie polmonari da Covid-19. Il Valore di ogni ecografo è di 15.000 Euro ed il contributo offerto dal Club di Messina è stato il più alto a livello Distrettuale, nel contesto di una politica di sostegno alla Comunità ed al territorio che ha caratterizzato questo anno rotariano del Club. I macchinari sono stati assegnati alle ASP siciliane proprio per permettere ai medici di operare in maniera decentrata, evitare il sovraffollamento delle Aziende Ospedaliere e, quindi, scongiurare nuovi possibili contagi per pazienti e personale sanitario ospedaliero.

L’ecografo è stato affidato al Direttore Generale dell’ASP di Messina, Paolo La Paglia, che dopo avere ringraziato il Governatore e tutti i Soci Rotariani ha comunicato che verrà assegnato alle USCAT, ovvero i team sanitari mobili voluti dall’Assessore Regionale della Sanità Ruggero Razza per monitorare e curare a domicilio in tutta la provincia i possibili positivi. La consegna è avvenuta alla presenza dei Presidenti dei Rotary Club di Milazzo, S.Filippo del Mela e Palermo Agorà, Calogero Ficili, Stefano Muscianisi e Santo Caracappa, del Vice Presidente e del Past President del Rotary Club Messina, Chiara Basile ed Edoardo Spina, e del Dirigente responsabile della Avvocatura dell’ASP di Messina, Giancarlo Niutta, anch’esso socio del Club di Messina. La donazione degli ecografi si va ad aggiungere ad una serie molto ampia di iniziative svolte dai Club del Distretto Rotary di Sicilia e Malta sul territorio regionale e che hanno riguardato il sostegno dei più bisognosi, nonché la cura e la prevenzione delle patologie legate alla pandemia da Covid-19.