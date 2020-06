Rubavano carburante da mezzi pubblici, 21 arresti in Sicilia

29 Giugno 2020 09:32

Sicilia: i carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno eseguito un’ordinanza cautelare su ordine del gip nei confronti di 25 persone coinvolte in furti di benzina di carburante dai mezzi della Rap

I carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno eseguito un’ordinanza cautelare su ordine del gip nei confronti di 25 persone coinvolte in furti di benzina di carburante dai mezzi della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo. Per 21 sono scattati gli arresti, 13 in carcere e 8 ai domiciliari, per quattro l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione, falsa attestazione della presenza in servizio e furto aggravato.