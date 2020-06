24 Giugno 2020 09:11

“Arco Consumatori” nasce a Taormina la Sezione Provinciale di Messina. L’avv. Angela Maria Sciglio nominata presidente

Nasce a Taormina la nuova sede provinciale di Arco Consumatori e sarà presieduta dall’avvocato Angela Maria Sciglio. La nomina della stimata professionista è giunta nei giorni scorsi a firma del presidente regionale Arco Consumatori avvocato Alessandro Pulvirenti. L’eccellente professionista ha eletto la sede legale del sodalizio presso il proprio studio, sito nella Perla dello Jonio. L’avv. Sciglio ha dichiarato: “Ringrazio il presidente regionale Arco Consumatori per la fiducia dimostrata nei miei confronti, assicuro il mio impegno per una migliore tutela dei consumatori. L’obiettivo del mio nuovo gruppo sarà quello di contattare Enti, Associazioni e semplici cittadini, per iniziare un percorso comune, che ci auguriamo sia di reciproca soddisfazione”. L’associazione Arco Consumatori Sicilia, organizzazione senza scopo di lucro, opera nella difesa di consumatori e utenti ,l’interessante realtà da tempo presente sul territorio isolano, é anche un’organizzazione volta alla promozione dei diritti dei consumatori e degli utenti. L’Associazione persegue esclusivamente finalità protese alla solidarietà sociale fondando la propria attività su principi di democrazia, etica, tutela ambientale, qualità della vita, consumo consapevole e prevenzione dalla crescente piaga dell’usura. Ripudia, inoltre, le attività che si ispirano e praticano la violenza, il razzismo, la discriminazione sociale ed etnica, il sopruso e in particolare la corruzione. Arco Consumatori opera su tutto il territorio nazionale, in Sicilia ha avuto modo in questi anni di testare moduli d’intervento in tutti i settori economici nei quali vi è offerta al pubblico di beni e servizi, diventando punto di riferimento autorevole a difesa dei cittadini, le istituzioni e le imprese. L’Associazione svolge le sue attività anche attraverso l’attivazione di convenzioni, con tutte le organizzazioni di categoria per consentire a tutti i consumatori adeguata tutela nei diversi settori.