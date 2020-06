Andrè Cordeiro De Jesus “Maluko” sarà un nuovo giocatore del Futsal Polistena

29 Giugno 2020 22:38

Andrè Cordeiro De Jesus, meglio conosciuto come Maluko, pivot classe ’87, a partire dalla prossima stagione sarà un nuovo giocatore del Futsal Polistena. Reduce dall’esperienza nella Serie A portoghese con la maglia dell’Eléctrico Futebol Clube, Maluko in passato ha indossato anche le maglie di Real Rieti Calcio a 5 e Latina Calcio a 5. Queste le sue dichiarazioni: “Sono contentissimo di entrare a far parte di questa grande famiglia. Per me è un onore e un piacere poter indossare la maglia del Futsal Polistena. Ringrazio i componenti della dirigenza per la fiducia. Sarà una stagione speciale e sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni”.