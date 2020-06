“Calabria, come te non c’è nessuno”: Alitalia raccoglie l’assist e risponde a EasyJet, sconto del 20% sui voli per Reggio e Lamezia

24 Giugno 2020 14:13

“Per dimostrare il nostro amore verso questa terra, fino al 29 giugno, sconto del 20% per visitare la Calabria”: la promozione di Alitalia dopo la caduta di stile di EasyJet

La vicenda ha superato i confini del Pollino e provocato indignazione a livello nazionale. La pessima campagna pubblicitaria di EasyJet, che sul suo sito aveva descritto la Calabria come terra di mafia e terremoti, salvo poi scusarsi dinanzi alla reazione dell’opinione pubblica, ha infatti fatto il giro del web. Questo caos mediatico non è passato inosservato ad Alitalia, subito pronta a raccogliere l’assist e approfittare dello “scivolone” della compagnia aerea britannica: “la Calabria è una terra unica”, si legge sul sito online. I responsabili marketing hanno così lanciato una promozione per chi volesse raggiungere Reggio Calabria e Lamezia Terme. “Unica per i suoi abitanti, che ti accolgono sempre a braccia aperte – si legge nella descrizione – . Unica per i luoghi, incantevoli e suggestivi come il Parco Nazionale della Sila, sito di Eccellenza UNESCO. Unica per la sua storia segnata da opere senza tempo, come i Bronzi di Riace, e da personaggi che hanno reso famosa questa terra, come il Premio Nobel Renato Dulbecco. Unica per il suo mare che annovera ben 14 spiagge che hanno ottenuto, nel 2020, il riconoscimento della Bandiera Blu. Unica perché è la Calabria. E come te, non c’è nessuno. E per dimostrare il nostro amore verso questa terra, fino al 29 giugno, sconto del 20% per visitare la Calabria. Vola in Calabria e scopri quanto è unica questa terra. Utilizza il codice sconto CALABRIA20 per volare in Calabria dal 1° luglio al 30 settembre. Utilizza il codice sconto CAL20 per volare dalla Calabria in tutta Italia dal 1° luglio al 30 settembre. E ricorda, acquistando entro il 31 luglio il cambio volo è sempre gratuito, su tutti i voli e in tutte le classi di viaggio”. Un messaggio, questa volta, sicuramente positivo e lontano da ingiustificati pregiudizi. Un’ottima occasione per la Regione che si prepara alla stagione turistica ed è pronta ad accogliere gente da ogni parte dello Stivale. Per maggiori informazioni consultare il seguente link: https://www.alitalia.com/it_it/offerte/tutte-le-offerte/deal/giugno/calabria20.html?fbclid=IwAR0-7666dCjNdSkbysMt0SRRyw2fcJk1-BQdVYcqFOBqigxEWdrZDSeXmAA